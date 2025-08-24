Foi um sucesso de público a final do campeonato de futebol 2025 em Sena Madureira nesta tarde-noite de domingo no município.
Cafezal e Florentino fizeram a finalíssima no estádio Marreirão e coube o time do igarapé mais famoso da cidade levantar a taça.
No tempo normal, o jogo acabou sem gols.
Na disputa em penais, o Cafezal venceu o Florentino por 4 a 2.
Final Cafezal campeão de Sena Madureira.
(…)
Sena Madureira tem todas as condições de disputar o campeonato profissional do Acre.
Um pouco de esforço e envolvimento da cidade, em todos os níveis, Sena pode voltar a brilhar outra vez no futebol.
Foi o primeiro passo do recomeço…
Parabéns.!
Em tempo: fotos enviados por amigos de oestadoacre em Sena…Mto Obg!
J R Braña B.