Foi um sucesso de público a final do campeonato de futebol 2025 em Sena Madureira nesta tarde-noite de domingo no município.

Cafezal e Florentino fizeram a finalíssima no estádio Marreirão e coube o time do igarapé mais famoso da cidade levantar a taça.

No tempo normal, o jogo acabou sem gols.

Na disputa em penais, o Cafezal venceu o Florentino por 4 a 2.

Final Cafezal campeão de Sena Madureira.

Sena Madureira tem todas as condições de disputar o campeonato profissional do Acre.

Um pouco de esforço e envolvimento da cidade, em todos os níveis, Sena pode voltar a brilhar outra vez no futebol.

Foi o primeiro passo do recomeço…

Parabéns.!

