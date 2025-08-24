Divulgação

O projeto ‘Desenhando Sonhos: Uma Jornada Artística nas Escolas Públicas de Rio Branco’ promoveu oficinas de artes visuais em escolas da capital acreana, conduzidas pelo artista plástico Darci Seles.

A iniciativa atendeu estudantes de regiões periféricas nas escolas Ejorb, Diogo Feijó, Sebastião Pedrosa e Clícia Gadelha, entre os dias 13 e 21 deste mês.

Com carga horária de quatro horas, as oficinas ofereceram a jovens a chance de desenvolver habilidades artísticas e novas formas de expressão.

Para Darci, a arte abre caminhos de coragem e identidade:

É jeito de contar histórias e acreditar em sonhos – resume.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, via Fundação Garibaldi Brasil, com financiamento do Governo Federal (PNAB/Aldir Blanc). A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de parceiros culturais locais.

(oea com info de Dry Alves)