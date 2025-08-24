EBC – O cartunista, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, mais conhecido como Jaguar, morreu neste domingo, no Rio de Janeiro, aos 93 anos. Ele estava internado no hospital Copa D’Or, na capital fluminense, por causa de uma pneumonia.

Nascido no Rio de Janeiro, Jaguar iniciou sua carreira na imprensa brasileira desenhando para a revista Manchete em 1952. O pseudônimo artístico foi sugestão do colega, também cartunista, Borjalo.

O Pasquim e rato Sig

Ele também deixou seu nome na história do jornalismo brasileiro ao fundar, em 1969, o jornal satírico O Pasquim, em plena ditadura militar, ao lado de outros cartunistas e jornalistas, como Tarso de Castro e Sérgio Cabral.

O impresso fazia grande oposição ao regime através de seus textos irreverentes e do trabalho dos cartunistas. Nesse período trabalhou com outras figuras ilustres como: Henfil, Millôr Fernandes, Ziraldo e Paulo Francis.

Em O Pasquim, Jaguar cria o rato Sig, uma alegoria ao fundador da psicanálise, Freud. O personagem aparece na capa e no começo das matérias, e é a mascote da publicação.

(…)

Grifo meu: algumas capas do Pasquim…que publicou sua última edição em 1991.

(…)

J R Braña B.