Fela Kuti foi o criador na Nigéria do Afrobeat.

Um ritmo contagiante que, no Brasil, entrou pelas mãos e mentes de artistas do Recife.

A música é contagiante….e a letra não é sobre a Febre Amarela(doença que conhecemos) mas é uma crítica aos homens e mulheres da Nigéria e toda África que aderiram à moda de clareamento da pele e do cabelo.

Fela Kuti denuncia como muitas mulheres africanas se sentiam pressionadas a embranquecer a pele para parecer ‘mais bonitas’, apontando isso como efeito da colonização cultural….você viu e vê isso aqui no Acre e no Brasil!

Yellow Fever não é só uma música bonita, de balanço afro, batida hipnótica, etc etc…é mais que isso: a arte de Fela Kuti foi uma arma política e social desse artista nigeriano que morreu de Aids no finalzinho do século passado.

— Toda febre é doença//Febre Amarela é original e artificial – diz verso da música.

Senta numa cadeira de embalo ou numa rede e ouve…linda demais!

Em tempo: Nigéria tem muito a ver com o Brasil…Foi de lá de onde vieram, amarrados, forçados, acorrentados, humilhados, a maior quantidade seres humanos para o Brasil.



J R Braña B.