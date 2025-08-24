A música era fundamental na divulgação. Grande incentivador da cultura, Irineu encomendou uma canção inédita para o lançamento. E, em 10 de julho, pagou pela impressão da partitura, gravação e instrumentação do foxtrote “O GLOBO”, com arranjos “para banda, jazz-band e orchestra”.

Como apresentar a nova composição em grande estilo? O jornal encomendou um carro alegórico ao artesão Francisco Fonseca, fornecedor de ranchos carnavalescos como A Flor do Andaraí — mais tarde, Unidos da Tijuca. E contratou uma banda de música, com pagamento dos clarins feito à parte, para desfilar com o carro do GLOBO pelas ruas do Centro do Rio. O sucesso da ação promocional do foxtrote, e a distribuição grátis da sua partitura, levou à encomenda, no dia 17, de mais 10 mil exemplares da peça.

Registro no guardanapo

Antes do primeiro número, O GLOBO produziu e distribuiu, também gratuitamente, as primeiras publicações com o seu cabeçalho: dois informativos avulsos. O de 14 de julho, além de notícias sobre a preparação do jornal, dava destaque ao assunto daquela terça-feira, o embate nas Laranjeiras entre duas potências do futebol: o Fluminense, então tricampeão carioca, perdera para o Paulistano, do craque Friedenreich, por 1 a 0 — gol de Araken. Atento ao crescimento do esporte no país, o jornal investiu em espaços publicitários no antigo campo do Flamengo, na Rua Paysandu, e do América.

Um novo boletim saiu no sábado, 25 de julho, informando sobre o batismo das oficinas do jornal realizado naquela manhã. Para destacar a agilidade do vespertino, incluía notícias internacionais fornecidas mais cedo pela agência UPI.