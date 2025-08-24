Pela primeira vez, o Acre tem estudantes de graduação em Química na fase final da Olimpíada Brasileira de Ensino Superior de Química (OBESQ).

Quatro alunos do Ifac de Cruzeiro do Sul foram os únicos do estado a chegar a essa etapa, um feito considerado histórico pela coordenadora estadual da Olimpíada, Myrna Batista.

Além disso, o Ifac alcançou outro feito significativo ao ter 106 alunos do ensino médio de vários campi aprovados para a fase nacional da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), a maior representatividade estudantil da instituição em nível nacional.

A professora Myrna destaca o papel transformador da educação e o crescente interesse dos estudantes do Ifac em competições científicas, que abrem portas para o conhecimento e a realização de sonhos.

Na próxima semana, 447 alunos do Ifac já estão inscritos para a fase estadual da OBQ 2025.

(oestadoacre)



Abaixo as informações Do Ifac

Pela primeira vez o Acre contou com estudantes de graduação em Química na fase final da Olimpíada Brasileira de Ensino Superior de Química (OBESQ). Antônio Carlos da Rocha, Jesildo Nascimento Barbosa, Maria Elida Santiago Souza e Monelicia Batista Martins, discentes do curso de Licenciatura em Química, do campus Cruzeiro do Sul, representaram o Estado na última etapa da OBESQ, realizada nesta sexta-feira (22.08).

No Brasil, mais de 1,5 mil estudantes de nível superior participaram da OBESQ. A competição conta com duas fases, sendo a primeira composta por uma prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha; e a última etapa é uma prova analítico-expositiva presencial em nível nacional.

Coordenadora estadual da Olimpíada Brasileira de Química no Acre há três anos, professora Myrna Batista, parabenizou os estudantes e ressaltou o ineditismo do Ifac junto à competição. “Estou muito feliz, pois dentre 1.513 alunos que participaram da OBESQ, tivemos quatro discentes do campus Cruzeiro do Sul aprovados para fase final da competição. Os únicos do Acre. É um feito histórico, pois ainda não havíamos tido alunos aprovados para esta fase final nos cursos superiores de licenciatura em Química no Acre. Parabéns aos nossos estudantes”.

Além da OBESQ, o Ifac também contou com a aprovação de 106 alunos do ensino médio, dos campi Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Xapuri, para a fase nacional da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). A competição, que reúne discentes dos 1º, 2º e 3º anos de escolas públicas e privadas de todo o país, também teve sua última etapa sendo realizada nesta sexta-feira (22.08).

“Este é mais um feito histórico para o Ifac. Esta é a primeira vez que temos esta representatividade estudantil a nível nacional. Nestes meus oito anos como representante da Olimpíada Brasileira de Química no estado, tivemos também alunos egressos do Ifac se destacando em diversas áreas, com aprovações em cursos de Engenharia Aeroespacial, se tornando servidores públicos, por exemplo. Isso nos incentiva a cada vez mais acreditar no poder transformador da educação”, destacou Myrna Batista.

As fases finais das duas olimpíadas de Química, realizadas nesta sexta-feira (22.08), fazem parte da edição 2024 da OBQ e da edição 2025 da OBESQ.

Mais estudantes na próxima edição da OBQ

Ainda de acordo com a professora Myrna Batista, na próxima semana, estudantes do Ifac vão seguir competindo. Entre os dias 26 a 29 de agosto será realizada a fase estadual da OBQ 2025. Dos 1.138 estudantes de ensino médio inscritos no Acre, 447 são alunos e alunas do Ifac, dos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

“A cada ano, o número de estudantes participando de competições científicas aumenta um pouco mais. Isso é muito importante, pois as olimpíadas são portas de acesso para um conhecimento diverso no mundo científico, direcionando e incentivando os estudantes a realizarem seus sonhos em áreas específicas”, finalizou Myrna Batista.

(…)