Entre Páginas e Destinos

Cresci ferido pelo silêncio de um pai ausente,

meu coração era um caderno em branco

onde a solidão escrevia, todos os dias,

palavras que eu nunca pedi para ler.

Na biblioteca, me escondi do mundo,

procurando nas páginas o que me faltava.

Foi então que teus olhos cruzaram os meus,

como quem acende luz em meio à noite.

Não buscavas amor, nem eu acreditava nele,

mas o acaso nos prendeu no mesmo parágrafo.

Tu, leitora curiosa; eu, escritor ferido,

e juntos nos tornamos história.

Teu abraço não apagou minha dor,

mas ensinou meu peito a respirar de novo.

Com teu amor, aprendi que cicatrizes

também podem florescer em poesia.

Hoje já não sou apenas abandono:

sou renascimento, sou vida, sou lar.

Pois entre livros e destinos silenciosos,

foi em ti que Deus me ensinou a amar.



Ezequiel Cardoso da Silva, aluno do Ensino Médio, rede pública