Tricolor da Multidão — Oestadoacre
O Santinha(PE) venceu o Altos nos pênaltis(PI) e carimbou vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
A defesa…
Veja.
(…)
Funk/Hip Hop… País do futebol🎶
(…)
O Santinha(PE) venceu o Altos nos pênaltis(PI) e carimbou vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
A defesa…
Veja.
(…)
(…)
Final do campeonato. Por enquanto Florentino e Cafezal 0 a 0 Intervalo de jogo. Fotos enviados por amigos de oestadoacre em Sena...mto...
Florentino e Cafezal fazem a final do campeonato de futebol em Sena Madureira. Enfim, a cidade volta a ter futebol....
Veja. https://www.youtube.com/shorts/fVXah0LxbRg
Temporal repete o alerta do ano passado, quando cidades do estado enfrentaram alagações históricas. Veja. https://www.youtube.com/shorts/qc98pypofy0 Em tempo: Porto Alegre...
Pela primeira vez, o Acre tem estudantes de graduação em Química na fase final da Olimpíada Brasileira de Ensino Superior...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.