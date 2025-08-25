Lúcio Ribeiro – Indústria e Futuro

Imagine um Acre onde micro, pequenas e médias empresas utilizam tecnologias digitais da Indústria 4.0 para modernizar processos, automatizar tarefas e integrar inteligência artificial e produção.

Com R$ 12 bilhões em linhas de crédito do BNDES e Finep, há espaço para que empresas locais invistam em máquinas modernas, automação, robótica e Internet das Coisas (IoT).

A aplicação dessas tecnologias em pequena escala pode inspirar uma transformação gradual, criando uma rede de empresas mais competitivas e conectadas, aptas a explorar oportunidades regionais e nacionais.

É para refletir: como seria a economia do Acre se cada micro e pequena empresa tivesse acesso às ferramentas digitais da Indústria 4.0?

