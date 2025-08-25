Do Ifac
O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-reitoria de Extensão (Proex), abre nesta quinta-feira (21/08) as inscrições para os cursos do Programa Mulheres Mil. O prazo segue até o dia 29 de agosto. A previsão é que as primeiras turmas iniciem em 29 de setembro de 2025, com continuidade em 2026.
Nesta nova pactuação, o Ifac oferece 687 vagas distribuídas entre os campi Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e o município de Feijó. No 4º ciclo do Programa, serão ofertados cursos de Assistente Administrativo, Assistente Escolar, Cuidadora de Idosos, Cuidadora Infantil, Microempreendedora Individual, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Computador, Vendedora e Frentista.
Cada município terá um local para as inscrições que está relacionado nos editais por município. O campus Tarauacá irá realizar inscrições em 2026, no 2º Bloco dos cursos. Confira os endereços:
Rio Branco: a) Escola Estadual de Ensino Fundamental Zuleide Pereira de Souza, localizada na Estrada AC- 40, KM 05, nº 1298, Vila Acre, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 13h; b) Escola Frei Heitor Maria Turrini, localizada na Rua Maria Elza Castelo, S/N, BR-364, Avenida 5, Cidade do Povo, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 13h;
Cruzeiro do Sul: Centro de Referência de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, localizado na Rua Rui Barbosa, centro (antigo prédio da SEMULHER), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.
Feijó: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS REVIVER, localizado na Av. Marechal Deodoro nº1358, Bairro Centro , no município de Feijó/A, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.
Sena Madureira: Centro de Referência de Assistência Social de Sena Madureira, localizado na Rua Virgulino de Alencar, n° 311, Bairro Pista, de segunda a quinta-feira, no horário das 8h às 16h, e às sextas, das 8h às 12h.
Xapuri: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada na Rua Virgulino de Alencar – 281 – Bairro Pista, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.
Confira o edital de seu município nos links abaixo:
Edital 14/2025 – Alunas campus Rio Branco
Edital 15/2025 – Alunas campus Cruzeiro do Sul
Edital 16/2025 – Alunas campus Tarauacá e Feijó
Edital 17/2025 – Alunas capus Sena Madureira
Edital 18/2025 – Alunas campus Xapuri
As alunas selecionadas receberão uma bolsa-formação de R$ 560,00 para todo o curso, que tem carga horária de 160 horas. Esse auxílio financeiro é fundamental para garantir condições mínimas de participação, ajudando a cobrir despesas básicas e assegurando a permanência até a conclusão.
A pró-reitora de Extensão, Luana Melo, ressalta a relevância da iniciativa. “O Mulheres Mil vai além da qualificação profissional. O programa promove inclusão social, autonomia econômica e fortalecimento da cidadania. Já transformou a vida de muitas mulheres no Acre, que conquistaram espaço no mercado de trabalho e abriram seus próprios negócios”.