Os atuais comandantes do Acre não negam – de forma direta ou indireta – que contribuíram e seguem contribuindo diariamente para a desorientação política do estado.

Um.

O abandono da Casa dos Povos da Floresta.

Dois.

A memória de Chico Mendes jogada na lata do lixo da irresponsabilidade histórica.

Não à toa, o Acre se tornou uma das comunidades mais bolsonaristas do Brasil.

E o bolsonarismo é anti-cultura, anti-ciência, anti-civilização….

Parabéns aos que ajudaram a construir esse quadro atual com seus votos.

Parabéns.



J R Braña B.

no @oestadoacreoficial

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @oestadoacreoficial