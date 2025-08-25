Os atuais comandantes do Acre não negam – de forma direta ou indireta – que contribuíram e seguem contribuindo diariamente para a desorientação política do estado.
Um.
O abandono da Casa dos Povos da Floresta.
Dois.
A memória de Chico Mendes jogada na lata do lixo da irresponsabilidade histórica.
Não à toa, o Acre se tornou uma das comunidades mais bolsonaristas do Brasil.
E o bolsonarismo é anti-cultura, anti-ciência, anti-civilização….
Parabéns aos que ajudaram a construir esse quadro atual com seus votos.
Parabéns.
J R Braña B.
