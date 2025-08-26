Ao vivo
Cine terça| desigualdade social e busca de identidade…📹
Jéssica, Daiane e Sabrina são adolescentes que vivem numa comunidade Fluminense. Bom cine.
Ao vivo
Jéssica, Daiane e Sabrina são adolescentes que vivem numa comunidade Fluminense. Bom cine.
Da infância em Pernambuco à prisão na ditadura. Bom cine. (...)
Uma pérola do humor brasileiro. Bom cine. (...)
Clássico do cinema negro brasileiro dos anos 70. Bom cine. .
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.