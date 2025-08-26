O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal mantenha vigilância 24 horas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida reforça a prisão domiciliar após avaliação da PF de que a tornozeleira eletrônica não é suficiente para evitar fuga ou interferências no monitoramento.

A ordem contrasta com a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2018. Na época, Lula não precisou de vigilância policial em tempo integral: entregou-se à Polícia Federal sem pedir asilo ou anistia, enfrentando a decisão judicial de cabeça erguida.

Para bom entendedor, a diferença é clara — quem é inocente luta por justiça, quem é culpado pede proteção.

O reforço da segurança em torno de Bolsonaro ocorre a menos de uma semana do julgamento marcado para 2 de setembro no STF. O ex-presidente e outros sete acusados são apontados como integrantes do “núcleo crucial” de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado após as eleições de 2022.