O Mapa Nacional da Violência de Gênero apontou que, entre janeiro e junho de 2025, o Brasil registrou uma média de quatro feminicídios e 187 estupros de mulheres por dia. O levantamento utiliza informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi compilado pelo Instituto Natura e pelo Observatório da Mulher Contra a Violência do Senado.

No primeiro semestre, 718 mulheres morreram em razão do gênero, com São Paulo liderando em números absolutos (128), seguido por Minas Gerais (60), Bahia (52), Rio de Janeiro (49) e Pernambuco (45). Desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, o país contabiliza 12.380 vítimas desse crime, mantendo a média de quatro mortes diárias nos últimos cinco anos.

