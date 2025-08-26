EBC

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed 2025) terá sua primeira edição em 19 de outubro, com 96.635 inscrições confirmadas. O exame, criado pelo Inep, será anual e obrigatório para 39.839 concluintes de medicina em 2025, além de aberto a médicos já formados.

Do total de confirmados, 56.796 médicos formados pretendem usar o resultado para disputar vagas em programas de residência pelo Exame Nacional de Residência (Enare). A prova também serve como ferramenta de avaliação da qualidade dos cursos de medicina no Brasil.

O perfil dos inscritos aponta maioria feminina, com 58.963 mulheres contra 37.672 homens. A faixa etária predominante é de 25 a 29 anos, reunindo 50.009 candidatos.

A prova terá 100 questões objetivas, cobrindo áreas como clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental.

Saiba mais sobre o Enamed 2025 no site oficial do exame.

