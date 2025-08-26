O GdA por meio da Secretaria de Educação, publicou no Diário Oficial a seguinte portaria:

A nova portaria mudou para o critério de concessão do VDP para ‘Avaliação Diagnóstica’.

oestadoacre foi ouvir pessoas da própria SEE, sob a condição de anonimato, que declararam:

— Antes a avaliação era pelo SEAPE, que foi extinto desde que o Gladson assumiu o governo… O SEAPE era o critério de avaliação do VDP dos professores. As escolas, para receber, tinham que cumprir o SEAPE, que avaliava o índice de proficiência de cada escola… O decreto (portaria) publicado não explica como será a avaliação agora… Porque o que foi explicado é que a avaliação para receber o VDP será pela Avaliação Diagnóstica (uma no começo do ano letivo, outra no meio e no final)… agora, se essas avaliações não foram aplicadas na maioria das escolas no ano passado (como mostrou o secretário numa reunião com os gestores), as escolas já estariam fora do VDP só pelo fato de não terem aplicado as três etapas da avaliação diagnóstica em 2024.

— Além disso, a SEE não explica como a Avaliação Diagnóstica será utilizada para critério do VDP dos professores… mas se for por proficiência, será preciso que sejam feitas as três etapas (começo, meio e final do ano letivo, nos componentes Português e Matemática) para avaliar o avanço dos alunos no decorrer do ano.

— O problema é que as escolas não sabiam desses critérios ano passado… este ano já foram feitas duas avaliações, no começo e no meio do ano… mas em relação ao ano passado, como fica se não foram feitas? Não tem mais nada para fazer… a verdade é que criaram esses novos critérios (ainda pouco explicados) que retroagem para prejudicar toda uma categoria.

O critério antigo, SEAPE, que foi deixado de lado pelo governo/SEE.

J R Braña B.