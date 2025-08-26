Assessoria
A Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza nesta semana o lançamento do livro “Da Reforma Universitária à Constituição Federal de 1988: reflexos na Ufac – ensaio filosófico”, de Carlos Paula de Moraes. O evento acontece no Hall da Editora Ufac, localizado em frente ao Estacionamento B.
A obra propõe uma análise crítica sobre como as mudanças educacionais e políticas da Reforma Universitária e da Constituição de 1988 influenciaram a trajetória da instituição, oferecendo ao público reflexões filosóficas e históricas fundamentais para compreender o papel da universidade na sociedade acreana.
