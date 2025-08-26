MPF

O Ministério Público Federal (MPF) enviou representação ao Ministério Público do Acre (MPAC) pedindo medidas para localizar e preservar o acervo cultural de Chico Mendes, desaparecido desde 2019. O material, que reúne documentos e registros da luta seringueira e ambientalista, estava sob a guarda da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco.

Segundo o MPF, os itens sumiram após o fechamento do espaço para reforma e manutenção. Em 2022, um incêndio também atingiu parte do prédio. A ausência de informações sobre o destino do acervo representa, conforme o órgão, uma “lacuna na memória coletiva” e um “dano concreto à coletividade”.

O documento foi assinado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, e agora aguarda análise do MPAC, que pode decidir sobre as medidas necessárias para garantir a preservação do patrimônio cultural ligado à história de Chico Mendes.

