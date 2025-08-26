PMRB

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realiza nesta semana o sorteio de datas para utilização dos espaços do Horto Florestal, incluindo áreas destinadas a exposições, bazares e eventos. A medida visa democratizar o acesso e organizar a alta demanda de grupos diversos, como igrejas, desbravadores, brechós e eventos de saúde.

Segundo Tailene Souza, do Departamento de Espaços Públicos da Semeia, “o sorteio foi adotado como forma mais democrática e organizada de garantir que todos os segmentos possam usufruir dos espaços. A iniciativa será estendida ao Parque Ambiental Chico Mendes.”

Além do sorteio, os interessados devem cumprir regras previstas na portaria da Semeia, que estabelece normas sobre segurança, uso de fogareiros, produtos inflamáveis, limpeza e conservação dos espaços. O assessor jurídico Gabriel Nunes explicou que um servidor capacitado fará a fiscalização antes e após os eventos para garantir o cumprimento das normas.

A portaria também prevê prioridade para a Prefeitura e suas secretarias, caso seja necessária a utilização do espaço em datas já sorteadas, garantindo que a agenda municipal tenha precedência, com a data transferida para outro período próximo.

