O vereador Charmes Diniz, presidente da Câmara de Sena Madureira, falou hoje a respeito do convênio que existia entre a prefeitura do município, na gestão anterior, com a Santa Casa em Rio Branco…
Veja e ouça…
(…)
O vereador Charmes Diniz, presidente da Câmara de Sena Madureira, falou hoje a respeito do convênio que existia entre a prefeitura do município, na gestão anterior, com a Santa Casa em Rio Branco…
Veja e ouça…
(…)
Uma mulher acordou várias vezes durante a noite com barulhos vindos do teto de gesso... Ao abrir a estrutura: duas...
Terça-feira, 26 de Agosto de 2025 - D.O Nº 14.093 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA...
Assessoria A Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza nesta semana o lançamento do livro “Da Reforma Universitária à Constituição Federal...
Tarde de domingo (25) em Rio Branco... Pescadores que estavam no rio Acre, nas proximidades da 3ª ponte, na divisa...
Agência Brasil O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu credenciamento para quem deseja acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.