Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu credenciamento para quem deseja acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do núcleo 1 da denúncia sobre a trama golpista. As sessões estão marcadas entre os dias 2 e 12 de setembro, na Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

O credenciamento vale também para advogados dos réus dos demais núcleos apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). As inscrições devem ser feitas por formulário eletrônico até as 14h do dia 28 de agosto. A confirmação será enviada pelo cerimonial do STF até 1º de setembro.

Entre os crimes apontados estão organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Réus do núcleo 1:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

(…)