Acadêmicos de Engenharia e Arquitetura(da Uninorte) visitaram as obras do Novo Mercado Elias Mansour, conhecendo de perto tecnologias modernas que reduzem custos, prazos e contribuem para a sustentabilidade.

O professor Eduardo Yarzon destacou a importância da experiência ao aproximar teoria e prática.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, ressaltou o investimento da gestão em obras modernas e inovadoras.

Já o prefeito Tião Bocalom enfatizou que a vivência prática prepara os futuros profissionais e ajuda a projetar uma cidade mais moderna.

— Estamos muito felizes em receber os alunos aqui. Muitas vezes, o conhecimento fica apenas nos livros, mas quando eles vêm a campo, podem sentir, perguntar e aprender diretamente com os profissionais que estão executando a obra. Isso abre horizontes e mostra que eles podem, sim, revolucionar e modernizar muito a nossa cidade. O futuro é agora.

(oea com info da pmrb)