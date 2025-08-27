“O que estamos fazendo é olhar para a natureza e copiar o que ela já resolveu há milhões de anos” – Ednildo Machado

O charme dos insetos, então, está na forma com que degradam a parede celular de células vegetais com grande eficiência. No processo de produção do etanol, a cana é o principal insumo – por vezes substituída por beterraba, trigo ou milho. A tecnologia desenvolvida no Brasil envolve a transformação da celulose existente no bagaço em açúcar, que é fermentado e destilado até virar etanol.

O desafio para reduzir a emissão de poluentes, segundo os cientistas, é a viabilidade econômica. Embora não exija investimentos como os do extrativismo mineral, o processo ainda possui um custo muito alto – financeiro, industrial e espacial. Alternativas verdes tendem a ser onerosas e pouco competitivas no mercado. A replicação do coquetel de enzimas (proteínas aceleradoras de reações químicas) produzido no trato intestinal de baratas pode acelerar e aumentar a eficiência da produção, diminuindo o custo final.

“Se conseguirmos produzir mais etanol de forma mais barata, poderemos produzir mais em menos área. Quanto menos área é usada, menos carbono é emitido,” destaca Buckeridge. “Descobrindo novas enzimas, novos microrganismos, caminhamos nesse sentido.”

Para além da bioquímica, o biólogo aposta na adaptação da indústria aos modelos da natureza: “Um passo além seria mudar a estrutura – de metais para materiais mais flexíveis, com peristaltismo (movimento intestinal), que imitassem ainda mais o que acontece no sistema digestivo”. Buckeridge explica que essa mudança pode ser uma forma de fortalecer a integração humano-natureza e de tornar a produção energética mais sustentável. “Esses são os melhores processos: soluções baseadas na natureza. É um objetivo final. Não é utópico,” garante.