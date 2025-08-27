Clara Vasconcelos

Não foi ontem nem anteontem que a BR-364 se transformou num atoleiro de problemas…

Desde 2016, a principal rodovia do Acre vive uma agonia: trechos intransitáveis, cidades isoladas, prejuízo na economia e no bolso de quem precisa.

Pois bem…

No último dia 8 de agosto, o governo Lula anunciou um investimento de mais de R$ 800 milhões para recuperar a estrada.

Não é pouca coisa…

Estamos falando da via que liga mais de 70% da população acreana, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, passando por Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Mâncio Lima.

É dinheiro público, sim. Mas dinheiro que volta em forma de circulação de mercadorias, redução de custos, e, sobretudo, dignidade para quem depende da rodovia.