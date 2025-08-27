No G1 – A pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os ministros do Centrão defendam mais o governo das críticas dos dirigentes de seus partidos provocou ainda mais insatisfação em parte das legendas. A cúpula nacional do União Brasil já fala em discutir a entrega de cargos na próxima reunião da Executiva Nacional do partido, marcada para a semana que vem.

(…)

Grifo meu: deveria nem ter entrado no governo…mas aqui também a responsabilidade é do governo, que prefere aliança com essa cloaca política do que buscar alianças com as ruas….é o tipo de aliança que não ajuda em nada a vida do povo.

Grifo meu 2: Aproveitam as benesses, mas se omitem na defesa do governo…uns malandros…vale também para ‘os aliados’ aqui do Acre…que não movem uma palha para defender o governo que os enche de privilégios.



J R Braña B.