A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta quarta-feira (27) a palestra “Sim, Eu Posso: Acessando o Poder Pessoal”, no auditório da Fieac, reunindo secretários, diretores, chefes de departamentos e coordenadores da gestão municipal. O objetivo foi estimular a liderança afetiva, reforçando propósito, motivação e engajamento nas equipes.

Segundo o secretário de Gestão Administrativa, Marcus Frederick Lucena, a iniciativa atende à determinação do prefeito Tião Bocalom de investir na capacitação dos servidores. A programação prevê ainda cursos presenciais e mais de 900 opções on-line em parceria com a Enap, abrangendo desde oratória e informática até combate ao assédio e gestão de contratos.

A palestra foi conduzida pela comunicóloga Vanessa Vogliotti, que destacou a importância do engajamento humano no serviço público: “É possível liderar com resultados, respeito e honestidade”.

A ação integra o calendário de formações continuadas da Prefeitura, reforçando o compromisso com a valorização dos servidores e a melhoria da gestão pública.

