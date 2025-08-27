A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), lançou nesta terça-feira (26) o Programa de Regularização de Dívidas Vencidas – REFIS/Saerb, que busca recuperar mais de R$ 100 milhões em débitos de consumidores.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, destacou que, mesmo com investimentos superiores a R$ 200 milhões feitos pela gestão municipal para modernizar o sistema de abastecimento, é fundamental que os usuários mantenham suas contas em dia.



— O REFIS veio para facilitar esse pagamento. Hoje temos cerca de 70 mil usuários cadastrados, podendo chegar a 100 mil. Para continuarmos avançando, é essencial que todos contribuam – afirmou.

O prefeito Tião Bocalom lembrou que a tarifa de água em Rio Branco é uma das mais baixas da região Norte, mesmo após os investimentos recentes.



— O Saerb ficou mais de 30 anos sem receber recursos. Já aplicamos mais de R$ 200 milhões, entre verbas próprias e emendas, mas precisamos da colaboração da população para garantir água 24 horas em toda a cidade – disse.

Condições do REFIS/Saerb

✔95% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;

✔Até 65% de desconto em parcelamentos de até 60 vezes.

Os interessados podem procurar o Saerb até 31 de dezembro de 2025, prazo que pode ser prorrogado por até 150 dias, conforme regulamentação.

(oea com info da PMRB)