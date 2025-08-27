Veja…
Em tempo: segundo bolsonaristas a Argentina tá indo de vento em polpa…
Veja…
O GdA, por meio da Secretaria de Educação, publicou no Diário Oficial a seguinte portaria: A nova portaria mudou o...
TV BRASIL https://www.youtube.com/watch?t=781&v=HnbASXg0WRE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2F&source_ve_path=OTY3MTQ Em tempo: o governo Lula lançou oficialmente nesta quarta-feira (27) a TV 3.0. (saiba mais clicando aqui)
Repórter Brasil. https://www.youtube.com/watch?time_continue=753&v=WFrMTgDzoYk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2F&source_ve_path=Mjg2NjY
1 - Locação de imóvel (AABB) para atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade. 2 - Reconhecimento de dívidas com drogaria...
Pagamento dos servidores de Sena Madureira na conta, informa o prefeito Gehlen. https://youtube.com/shorts/q9Tf4_5Pe9E?si=xQKiusQSTgbBOmdV (...) Festival do Mandi (...) ◼Você, de...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.