PREPARANDO PARA O FUTURO

Redação Nota 1009 chega a Sena Madureira

Iniciativa da ALEAC já beneficiou que dois mil adolescentes, alunos de escolas públicas do estado do Acre

Aleac – Hoje, quarta-feira, 27 de agosto mais uma etapa do projeto Redação Nota 1000, da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (ELA) foi concluída, desta vez no município de Sena Madureira envolvendo 220 alunos, das escolas Dom Júlio Matiolli e Assis Vasconcelos.

Após dois dias de formação com professores da ELA que capacitaram os adolescentes com técnicas e dicas para um desempenho na redação do ENEM. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Deputado Gilberto Lira e o presidente do Legislativo estadual, Deputado Nicolau Júnior participaram do evento de encerramento.

Os diretores das escolas agradeceram ao presidente da Assembleia por oferecer as condições para que a oficina pudesse ser realizada nas escolas de Sena Madureira e seus alunos pudessem receber as informações que complementam os conhecimentos que recebem durante o ano letivo.

O presidente Nicolau Júnior disse aos alunos que esse projeto pertence ao Acre, porque tem como objetivo “contribuir para criar condições para que os adolescentes tenham mais oportunidades que um futuro melhor”. Já o deputado Gilberto Lira, que é de Sena Madureira disse aos alunos que desde o primeiro evento do projeto Redação Nota 100 percebeu o quanto era importante para prepara os alunos para o ENEM e “na mesma hora fiz um pedido para o nosso presidente Nicolau, para que pudéssemos realizar o projeto aqui em Sena e hoje ele é realidade”, destacou Lira.

Todos os participantes receberam certificado de participação e alguns, que se destacaram, receberam homenagem especial.

Foram eles:

Yuri de Souza Lima (AEE – Atendimento de Educação Especial), Tiago Celestino de Sousa (AEE), Graciele Feiotosa Augusto (Indígena), além de Ivan Alves de Alencar; Raquel Santos de Souza, todos da Escola Dom Júlio Matiolli. Os destaques da Escola Assis Vasconcelos foram: Célio Alves da Silva e Raquerolen da Silva Mota.

Dentro todos os participantes do projeto Redação Nota 1000 foram premiadas as três maiores notas na redação simulada realizada ao final do projeto. Os vencedores foram: Nayara Tavares da Silva; Rissandra de Oliveira; e Livia Santos de Oliveira.

