J. A

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) tornou público que recebeu o diagnóstico de câncer de mama há cerca de um mês. A parlamentar realizou cirurgia para retirada do tumor em 31 de julho e, poucos dias depois, já estava de volta às atividades no Senado, onde presidiu uma audiência da Comissão de Direitos Humanos.

Na próxima semana, Damares inicia o tratamento de radioterapia. Em sua declaração, agradeceu à equipe médica, à família e aos colegas de trabalho pelo apoio neste período. Disse ainda que a fé tem sido um pilar fundamental e que pretende seguir trabalhando normalmente.

A senadora reforçou a importância da detecção precoce do câncer de mama. “O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem, fazerem o autoexame e a mamografia”, disse.

Damares também lembrou a aprovação, no Senado, de projeto que reduziu de 40 para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia no SUS, ressaltando que ampliar o acesso ao exame é fundamental para salvar vidas.