Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.094

SENA MADUREIRA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 01949/2025

OBJETO: Locação de imóvel destinado a atender as crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade e risco vivenciadas no meio familiar e social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sena Madureira/AC

VENCEDOR: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- AABB

VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais) MENSAL

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

CREDOR: DROGARIA PREÇO JUSTO LTDA

DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

VALOR R$: 28.607,71 (vinte e oito mil seiscentos e sete reais e setenta e um centavos).

OBJETO: referente a compra de medicamentos de baixa e alta complexidade

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

CREDOR: NILTON DA SILVA FURTADO

DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

VALOR R$: 39.950,00 (Trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais)

OBJETO: eferente a produção e entrega de mesas e cadeiras destinadas às turmas de pré-escola e do ensino fundamental e parques para a praça do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

RESOLUÇÃO Nº 061/2025

EXONERAR, a senhora ELAINE TEIXEIRA DA SILVA – CPF sob o nº011.637.932-48 do cargo de Assessor de Segurança Institucional, referência: CC-04

