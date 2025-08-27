1 – Locação de imóvel (AABB) para atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade.
2 – Reconhecimento de dívidas com drogaria (R$ 28,6 mil) e fornecedor de móveis/parques (R$ 39,9 mil).
3 – Ato administrativo da Câmara (exoneração de cargo em comissão).
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.094
SENA MADUREIRA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 01949/2025
OBJETO: Locação de imóvel destinado a atender as crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade e risco vivenciadas no meio familiar e social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sena Madureira/AC
VENCEDOR: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL- AABB
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais) MENSAL
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
CREDOR: DROGARIA PREÇO JUSTO LTDA
DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
VALOR R$: 28.607,71 (vinte e oito mil seiscentos e sete reais e setenta e um centavos).
OBJETO: referente a compra de medicamentos de baixa e alta complexidade
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
CREDOR: NILTON DA SILVA FURTADO
DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
VALOR R$: 39.950,00 (Trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais)
OBJETO: eferente a produção e entrega de mesas e cadeiras destinadas às turmas de pré-escola e do ensino fundamental e parques para a praça do Município
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
RESOLUÇÃO Nº 061/2025
EXONERAR, a senhora ELAINE TEIXEIRA DA SILVA – CPF sob o nº011.637.932-48 do cargo de Assessor de Segurança Institucional, referência: CC-04
(…)
◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui