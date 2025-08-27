Ufac

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) aprovou nesta terça-feira (26) novas regras para ingresso nos cursos de graduação. A principal mudança é a criação de um vestibular exclusivo para o curso de Medicina, com provas presenciais em dois dias, previstas para janeiro de 2026, mantendo o Bônus Regional como política afirmativa.

Pela resolução, os cursos de Licenciatura continuam vinculados ao SiSU, com seleção exclusiva pela nota do Enem e sem o bônus regional. Já os cursos de Bacharelado terão seleção realizada pelo sistema próprio da Ufac, utilizando a nota do Enem e mantendo o benefício que amplia o acesso de estudantes do Acre e regiões vizinhas.

A reitora da UFAC, Guida Aquino, destacou que a decisão reforça a autonomia universitária e a democratização do acesso: “Estamos assegurando eficiência na ocupação das vagas e fortalecendo a política de inclusão regional, fundamental para os jovens acreanos.”

Com a aprovação, a Ufac dará início à contratação da banca organizadora do vestibular de Medicina. Estudos técnicos e editais específicos para cada modalidade já estão em andamento.