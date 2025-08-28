Da PMRB – Na manhã desta quinta-feira, 28, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, realizou uma visita técnica ao canteiro de obras do Residencial Rosa Linda, onde estão sendo construídas unidades habitacionais para famílias de baixa renda e em situação de risco social.

"Vamos ter obra no Rui Lino, no Portal, no Joafra. Todos esses locais também já têm projeto aprovado pela Prefeitura. Estamos fazendo tudo aquilo que é possível para a nossa cidade, dentro do nosso orçamento e das nossas possibilidades, atendendo a população em geral. São muitas obras, muito trabalho", destacou Cid Ferreira.

