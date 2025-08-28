A revista que milionários e bilionários do mundo leem diz que o Brasil dá uma lição aos Estados Unidos e compara o que foi e está sendo feito aqui com os golpistas criminosos e o que não foi feito com Donaldo na invasão do Capitólio.

Diz Economist:

— O Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária.

E segue:

— É o caso de teste de como os países se recuperam de uma febre populista…

No caso brasileiro, de uma patologia política da extrema-direita.

Diz ainda a revista britânica, que saiu às bancas nesta quinta:

— Ordem e Progresso: o julgamento de Jair Bolsonaro mostra ao Brasil uma saída para a polarização e a estagnação.

— A conspiração contra o Brasil: a história não contada da estranha e selvagem tentativa de golpe de Bolsonaro.

A reportagem começa assim:

— IMAGINE UM PAÍS onde um presidente polarizador perdeu sua tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado. Ele declarou a votação fraudada e usou as redes sociais para incitar seus apoiadores a se rebelarem.(…)

E a montagem da capa é emblemática com os acontecimentos nos EUA com Bolsonaro coroado de chifres.

A manchete diz:

— O que o Brasil pode ensinar à América(na verdade, os Estados Unidos…América é o Continente que eles se apropriaram e se definem como um Continente)…Na verdade, nós brasileiros, acreanos, bolivianos, peruanos, venezuelanos, argentinos etc…somos todos americanos.

