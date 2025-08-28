Saúde
Decreto convoca a 7ª Conferência Municipal de Saúde em Sena Madureira.
Resolução confirma a realização da conferência em 12 de setembro de 2025, com o tema: “Cuidar das pessoas, fortalecer o SUS. O futuro da saúde começa aqui”.
Gestão e Fiscalização de Contratos
Portaria designa servidores como gestores e fiscais do contrato nº 089/2025 com a empresa J. L. Informática Ltda.
Reconhecimento de Dívidas da Prefeitura
Dívida reconhecida com a empresa A. Pereira da Silva Ltda – Águas Novas, no valor de R$ 55.154,20.
Dívida reconhecida com a empresa D. L. de Almeida, no valor de R$ 17.880,00, referente a materiais gráficos e serviços de informática.
Quinta-feira, 28 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.095
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
DECRETO Nº 155 de 27 de Agosto de 2025
Dispõe sobre a Convocação da 7ª Conferência Municipal de Saúde
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 133/2025
Designar os servidores atuarem como Gestores e Fiscais contrato n.º 089/2025
empresa J. L. INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 06.021.515/0001-54
RESOLUÇÃO DO CMS Nº 07 de 27 de Agosto de 2025.
Art. 1º Aprovar a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde, que se
realizada no dia 12 de setembro de 2025, com o tema: “Cuidar das pessoas,
fortalecer o SUS. O futuro da saúde começa aqui”.
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
A empresa A. PEREIRA DA SILVA LTDA – ÁGUAS NOVAS
R$ 55.154,20 (Cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
empresa D.L. DE ALMEIDA
R$ 17.880,00 (Dezessete mil, oitocentos e oitenta reais)
referente a aquisição de materiais gráficos e da contratação de serviços de informática.
