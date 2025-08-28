Saúde

Decreto convoca a 7ª Conferência Municipal de Saúde em Sena Madureira.

Resolução confirma a realização da conferência em 12 de setembro de 2025, com o tema: “Cuidar das pessoas, fortalecer o SUS. O futuro da saúde começa aqui”.

Gestão e Fiscalização de Contratos

Portaria designa servidores como gestores e fiscais do contrato nº 089/2025 com a empresa J. L. Informática Ltda.

Reconhecimento de Dívidas da Prefeitura

Dívida reconhecida com a empresa A. Pereira da Silva Ltda – Águas Novas, no valor de R$ 55.154,20.

Dívida reconhecida com a empresa D. L. de Almeida, no valor de R$ 17.880,00, referente a materiais gráficos e serviços de informática.

Quinta-feira, 28 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.095

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 155 de 27 de Agosto de 2025

Dispõe sobre a Convocação da 7ª Conferência Municipal de Saúde

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 133/2025

Designar os servidores atuarem como Gestores e Fiscais contrato n.º 089/2025

empresa J. L. INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 06.021.515/0001-54

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 07 de 27 de Agosto de 2025.

Art. 1º Aprovar a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde, que se

realizada no dia 12 de setembro de 2025, com o tema: “Cuidar das pessoas,

fortalecer o SUS. O futuro da saúde começa aqui”.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A empresa A. PEREIRA DA SILVA LTDA – ÁGUAS NOVAS

R$ 55.154,20 (Cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

empresa D.L. DE ALMEIDA

R$ 17.880,00 (Dezessete mil, oitocentos e oitenta reais)

referente a aquisição de materiais gráficos e da contratação de serviços de informática.

