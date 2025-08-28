O tempo confirma: a política de segurança do Lula, coordenada com Ricardo Lewandowski, na Justiça e Fernando Haddad, na Fazenda, está certa. Graças à articulação entre esses três, a polícia agora consegue mapear a atividade financeira do PCC, atacando onde realmente dói: o dinheiro…

Mas, como de costume, não espere que a imprensa dê os méritos da política.

Enquanto isso, Nikolas Ferreira e outros da direita fazem campanha contra qualquer tentativa de rastrear transações via imposto de renda, Pix e fintechs…

Defesa da liberdade? Ou liberdade de criminosos?

J. Almeida