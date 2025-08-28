No Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, duas macaxeiras se destacaram.
Uma pesando 14,3 kg e outra com 2,89 m de comprimento.
A macaxeira maior foi cultivada por José Oliveira do Nascimento, o Zeca da Farinha, do Alto Pentecostes.
(…)
