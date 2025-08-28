O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tá pra rodeios. Segundo revelou o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, já está desenhado o destino do ex-capitão caso o julgamento do inquérito do golpe termine em condenação: o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Chegou a circular a ideia de acomodar Bolsonaro em instalações militares ou numa sala montada pela Polícia Federal na capital. Balela. Fontes próximas ao ministro garantem que Moraes já deixou claro a aliados: Papuda é o endereço, com cela especial — mas Papuda.

A tal sala da PF só teria serventia em hipótese de prisão preventiva antes da sentença, o que não ocorreu. O pacote de Moraes prevê ainda que outros condenados pelo inquérito do golpe sigam para o mesmo presídio.

E um ministro ouvido pela reportagem cravou: “Só um milagre ou uma crise de saúde tiram Bolsonaro da Papuda após o julgamento definitivo.”