Vander Lee, mineiro, que não está mais neste mundo.
Um cantor de primeira qualidade com músicas de alta qualidade…
Como estou no Modo Sena…me despeço por hoje com essa…
A música é Onde Deus Possa Me Ouvir…
Versos fundamentais:
//Sabe o que eu mais quero agora, meu amor?//Morar no interior do meu interior (…)
Confessional…
Dolorida…
Íntimo demais…
Uma das melhores desse talento que se foi tão prematuramente.
E essa música me marcou numa viagem pelos rios da Amazônia…
J R Braña B.
PS...Toca essa na Avalanche, Gugu!