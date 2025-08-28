Vander Lee, mineiro, que não está mais neste mundo.

Um cantor de primeira qualidade com músicas de alta qualidade…

Como estou no Modo Sena…me despeço por hoje com essa…

A música é Onde Deus Possa Me Ouvir…

Versos fundamentais:

//Sabe o que eu mais quero agora, meu amor?

//Morar no interior do meu interior (…)

Confessional…

Dolorida…

Íntimo demais…

Uma das melhores desse talento que se foi tão prematuramente.

E essa música me marcou numa viagem pelos rios da Amazônia…



J R Braña B.

PS...Toca essa na Avalanche, Gugu!