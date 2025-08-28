Sim.

Estão trabalhando em alguns trechos da BR-364, entre Sena e Rio Branco.

Vi com os meus próprios olhos, auxiliados por um grau quase 3 nos óculos.

O trecho pior é entre o 72(Evandro) e o 40 para chegar em Sena.

São os piores 30 km da rodovia do fim do mundo, que, nunca deixo de lembrar- foi abandonada completamente no desgoverno Bolsonaro porque não ‘dá lucro’.

Mas não só isso.

O fogo é uma fixação na região…

E não são os pequenos produtores, esses estão jogados nos fundos das rodovias sem infraestrutura alguma…e todo ano é o deus-nos-acuda com os ramais.

J R Braña B.