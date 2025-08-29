Equipes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) percorreram o bairro Raimundo Melo em uma operação de fiscalização que revelou residências sem a boia obrigatória nas caixas d’água, exigida pela Resolução n.º 97 da Ageac.

Em alguns imóveis, a falta do equipamento resultava em desperdício de água tratada por horas. Moradores receberam aviso para regularizar a situação, sob risco de multa de R$ 355,04. Além disso, folhetos informativos foram distribuídos para reforçar a importância do uso da boia e o impacto do consumo consciente.

Durante a operação, a equipe detectou um vazamento em uma ligação antiga de 20 mm na Rua 11, já em reparo, sem comprometer o abastecimento da comunidade. O trecho rompido, feito de material não utilizado atualmente, evidencia a necessidade de atualização da rede.

“O trabalho de fiscalização permite corrigir vazamentos e reduzir desperdícios, garantindo abastecimento eficiente para toda a cidade”, afirmou Antonio Lima, diretor-técnico do Saerb.

A autarquia reforça: a instalação da boia evita transtornos, multas e contribui para ampliar o abastecimento em toda Rio Branco, promovendo o uso consciente da água.

PMRB