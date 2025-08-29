O Acre ganhou mais de três mil novos moradores em apenas um ano, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população estimada para 2025 chegou a 884.372 habitantes, crescimento de 0,42% em relação à projeção anterior de 880.631 pessoas.

O salto é ainda mais expressivo quando comparado ao último Censo de 2022, que registrou 830.026 moradores — diferença de 6,5%. Apesar disso, o Acre continua como a terceira menor população do país, à frente apenas de Amapá (806.517) e Roraima (738.772).

O IBGE destaca que os números são fundamentais para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, utilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para definir a distribuição de recursos federais.

Na divisão por cidades, Rio Branco se aproxima de 390 mil habitantes (alta de 0,3% em relação a 2024), seguida por Cruzeiro do Sul, com 98.916 moradores. O único município a perder população foi Plácido de Castro, que registrou queda de 0,11% e soma agora 17.107 habitantes.

População/ municípios acreanos:

