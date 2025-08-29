O vereador Denis Araújo, que foi do oficialismo durante um certo tempo este ano, criticou a prefeitura de Sena por fazer um acordo envolvendo a usina de asfalto do município.

Fez até uma paródia do clássico Galopeira tirando uma onda do prefeito Gehlen…

— Alugaram a usina que tanto falaram…

Melhor o vereador ficar só na política mesmo…como cantor, vai ter muita dificuldade…

Veja… vídeo 01

O prefeito responde: ‘usina já está funcionado’

Veja vídeo 02

(…)

Grifo meu: oposição e situação..debate positivo…sem leviandade…crítica política é assim mesmo. Denis pode ter achado o seu viés, o seu rumo na câmara de vereadores…o prefeito deu a sua resposta…e a vida segue.



J R Braña B.