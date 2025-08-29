Primeiro sintoma que a operação contra o PCC e Fintecs vai chegar em alguns políticos e partidos no Congresso.

Leia em O Globo:

PL recua em pedir blindagem para parlamentares enrolados

(…)

— O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o partido não ficará “sangrando” para defender a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

(…)

Do PL, leram direito?

O pânico tomou conta da parte que a gente chama aqui de cloaca parlamentar em Brasília…

Agora veja o que diz a deputada Tábata Amaral(SP), ao lembrar que o extremista deputado Nikolas Ferreira, um jovem empresário da internet de cabeça velha e reacionária…

Tábata reforça que a operação da PF e Receita vai chegar em deputados…Ou já chegou?

Lembra que o Nikolas, para defender as Fintechs da não fiscalização, dizia que o governo queria taxar o PIX?

Tendeu…?!

Insta da Tábata

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tabata Amaral (@tabataamaralsp)

(…)

E mais: as emendas parlamentares vão entrar na roda….esse escândalo vai atingir o Acre e alguns municípios…aguarda aí…

Como pode Sena Madureira ter sido um dos municípios que mais recebeu dinheiro de emendas do Brasil e a vida do povo não melhorou em nada???

Setembro será um mês diferente…

Pois é…

J R Braña B.