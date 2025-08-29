Primeiro sintoma que a operação contra o PCC e Fintecs vai chegar em alguns políticos e partidos no Congresso.
Leia em O Globo:
PL recua em pedir blindagem para parlamentares enrolados
(…)
— O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o partido não ficará “sangrando” para defender a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.
(…)
Do PL, leram direito?
O pânico tomou conta da parte que a gente chama aqui de cloaca parlamentar em Brasília…
Agora veja o que diz a deputada Tábata Amaral(SP), ao lembrar que o extremista deputado Nikolas Ferreira, um jovem empresário da internet de cabeça velha e reacionária…
Tábata reforça que a operação da PF e Receita vai chegar em deputados…Ou já chegou?
Lembra que o Nikolas, para defender as Fintechs da não fiscalização, dizia que o governo queria taxar o PIX?
Tendeu…?!
Insta da Tábata
Ver essa foto no Instagram
(…)
E mais: as emendas parlamentares vão entrar na roda….esse escândalo vai atingir o Acre e alguns municípios…aguarda aí…
Como pode Sena Madureira ter sido um dos municípios que mais recebeu dinheiro de emendas do Brasil e a vida do povo não melhorou em nada???
Setembro será um mês diferente…
Pois é…
J R Braña B.