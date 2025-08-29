Rio Branco ganhou um aliado de peso contra o caos climático: o radar meteorológico RMT 0200. Instalado pela IACIT, o equipamento opera em banda S, cobre 400 km e já está conectado ao sistema nacional de meteorologia do DECEA.

O contrato prevê cinco radares — Belém já recebeu o primeiro, e outros seguirão para Cachimbo, Chapada dos Guimarães e Vilhena. O objetivo é ampliar o mosaico de vigilância do espaço aéreo e dar respostas rápidas em situações críticas.

Num país que já registrou mais de 1.500 desastres naturais só em 2024, a tecnologia chega para salvar vidas, apoiar a Defesa Civil e fortalecer a autonomia do Brasil em dados meteorológicos.

Defesa.gov