O senador Sérgio Petecão(PSD) esteve nesta quinta-feira (28) em Rodrigues Alves para acompanhar os avanços do projeto da ponte que ligará o município a Cruzeiro do Sul e a outras cidades do Vale do Juruá.

A visita contou com o prefeito Salatiel Magalhães, o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, e vereadores locais, reforçando a união de esforços pela obra.

O Dnit confirmou que o edital para o projeto executivo já foi publicado e que a licitação deve ocorrer no início de 2026, como anunciou o ministro Renan Filho durante a visita do presidente Lula ao Acre, em 8 de agosto.

Para Petecão, a ponte é uma das obras mais aguardadas do Juruá:

— Essa ponte vai unir comunidades, encurtar distâncias e abrir novas oportunidades para o povo do Juruá. Estou acompanhando cada etapa para garantir que ela saia do papel.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou o papel do senador como articulador em Brasília, e Araújo, do Dnit, reafirmou a prioridade do projeto, que promete mobilidade, integração e desenvolvimento regional.

Além da ponte, a reunião tratou da recuperação de pontos críticos da BR-364, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, incluindo a manutenção da ponte sobre o Rio Caeté.

Petecão concluiu reafirmando seu compromisso com a região:

— Enquanto essa obra não sair do papel, estarei em Brasília cobrando e acompanhando cada etapa. O Juruá pode contar comigo.

(oea com info do gab do senador)