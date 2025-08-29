A Editora da Ufac (Edufac) lançou o livro ‘Da Reforma Universitária à Constituição Federal de 1988: Reflexos na Ufac – Ensaio Filosófico’, do pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes.

A obra, apresentada nesta quarta-feira, 27, no hall da Assessoria de Comunicação, marca os 60 anos do ensino superior na instituição e analisa os impactos da Reforma Universitária de 1968 até a Constituição de 1988, relacionando-os à história da Ufac.

Segundo o autor, o livro busca ir além da celebração, oferecendo reflexões críticas sobre a evolução da universidade pública no Brasil, reunindo análises históricas e depoimentos de pessoas que vivenciaram a trajetória acadêmica.

O lançamento contou com apresentação musical do Grupo Vybe e presença da reitora Guida Aquino, que assina o prefácio, além de servidores e professores que participaram da obra.

Durante o evento, a servidora aposentada Eliana Barroso foi homenageada por sua contribuição à universidade. Também prestigiaram o momento ex-reitores, pró-reitores, docentes, técnicos e estudantes.

