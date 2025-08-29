O calor em Sena Madureira nesta sexta foi indescritível.

Continua sendo nesta noite.

Impossível caminhar pelas ruas da cidade durante o dia…

Gosto de caminhar pela cidade, encontrar pessoas e conversar…mas não dá.

Pelo calor insuportável e pela falta de árvores nas vias.

Inacreditável uma cidade que não tem uma única árvore nas ruas.

No centro e nos bairros…

Zero árvores nos passeios públicos.

Estamos apenas 140 km de Rio Branco(que também não gosta de árvores), com o mesmo sol, clima, umidade, secura etc…mas aqui o calor é superior e mais danoso….é o que parece.

Não era assim no passado.

Estou com dor de cabeça desde cedo…

A avenida principal, Avelino Chaves, um descampado de quase 2km…

Exatos 1.950 metros de extensão e poderia ser chamada de Avenida Sol…

Seria mais apropriado.

Para completar uma pastora aqui ao lado, neste começo de noite – onde estou – grita faz mais de hora em sua pregação…

Que coisa sem sentido, meu Deus.

Que saudade da igreja Ebenézer, que ninguém gritava.



J R Braña B.