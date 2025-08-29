Coluna semanal de Neiva Nara.
O senador Sérgio Petecão(PSD) esteve nesta quinta-feira (28) em Rodrigues Alves para acompanhar os avanços do projeto da ponte que ligará...
Da PMRB - Na manhã desta quinta-feira, 28, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de...
No Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, duas macaxeiras se destacaram. Uma pesando 14,3 kg e outra com 2,89 m...
Sim. Estão trabalhando em alguns trechos da BR-364, entre Sena e Rio Branco. Vi com os meus próprios olhos, auxiliados...
Pagamento dos servidores de Sena Madureira na conta, informa o prefeito Gehlen. https://youtube.com/shorts/q9Tf4_5Pe9E?si=xQKiusQSTgbBOmdV (...) Festival do Mandi (...) ◼Você, de...
