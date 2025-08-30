Bem, conforme o IBGE (compilação do ‘Brasil em Mapas’), a capital Rio Branco deve ultrapassar meio milhão de habitantes por volta de 2040 (cerca de 520 mil).

oestadoacre

EBC – O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Se quiser ouvir, abaixo:

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O instituto revelou que o país alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

(…)

Confira a população de todas as unidades da federação:

São Paulo: 46,1 milhões

Minas Gerais: 21,4 milhões

Rio de Janeiro: 17,2 milhões

Bahia: 14,9 milhões

Paraná: 11,9 milhões

Rio Grande do Sul: 11,2 milhões

Pernambuco: 9,6 milhões

Ceará: 9,3 milhões

Pará: 8,7 milhões

Santa Catarina: 8,2 milhões

Goiás: 7,4 milhões

Maranhão: 7,0 milhões

Amazonas: 4,3 milhões

Paraíba: 4,2 milhões

Espírito Santo: 4,1 milhões

Mato Grosso: 3,9 milhões

Rio Grande do Norte: 3,5 milhões

Piauí: 3,4 milhões

Alagoas: 3,2 milhões

Distrito Federal: 3,0 milhões

Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões

Sergipe: 2,3 milhões

Rondônia: 1,8 milhão

Tocantins: 1,6 milhão

Acre: 884,4 mil

Amapá: 806,5 mil

Roraima: 738,8 mil

(…)