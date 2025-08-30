Bem, conforme o IBGE (compilação do ‘Brasil em Mapas’), a capital Rio Branco deve ultrapassar meio milhão de habitantes por volta de 2040 (cerca de 520 mil).
EBC – O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.
Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O instituto revelou que o país alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.
Confira a população de todas as unidades da federação:
- São Paulo: 46,1 milhões
- Minas Gerais: 21,4 milhões
- Rio de Janeiro: 17,2 milhões
- Bahia: 14,9 milhões
- Paraná: 11,9 milhões
- Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
- Pernambuco: 9,6 milhões
- Ceará: 9,3 milhões
- Pará: 8,7 milhões
- Santa Catarina: 8,2 milhões
- Goiás: 7,4 milhões
- Maranhão: 7,0 milhões
- Amazonas: 4,3 milhões
- Paraíba: 4,2 milhões
- Espírito Santo: 4,1 milhões
- Mato Grosso: 3,9 milhões
- Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
- Piauí: 3,4 milhões
- Alagoas: 3,2 milhões
- Distrito Federal: 3,0 milhões
- Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
- Sergipe: 2,3 milhões
- Rondônia: 1,8 milhão
- Tocantins: 1,6 milhão
- Acre: 884,4 mil
- Amapá: 806,5 mil
- Roraima: 738,8 mil
